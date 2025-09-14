Владимир Кириченко

Новый абсолютный чемпион мира во втором среднем дивизионе американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) для Netflix прокомментировал свою победу над мексиканцем Саулем Альваресом (63-3-2, 39 КО).

«Знаете, „ноунеймом“ может быть каждый. Много людей сомневались во мне – „ни с кем не дрался, не умею продавать, нет харизмы…“ Меня списывали годами и годами, а сегодня всему этому пришел конец».

Было много вопросов о том, как ты будешь принимать удары, давление, как будешь чувствовать себя в этом весе… Ни один из этих факторов не сыграл роли, не так ли?

«Вообще нет. Я же об этом говорил. Я всегда спарринговал с большими парнями, потому что был слишком сильным. Драться в высшей категории и не иметь необходимости гонять вес – мне это даже помогло».

Напомним, что сегодня утром Кроуфорд победил Канело единогласным решением судей в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе.