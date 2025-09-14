Кроуфорд: «Меня списывали годами, а сегодня всему этому пришел конец»
Американец выплеснул свои эмоции после триумфа в бою с Канело
около 1 часа назад
Новый абсолютный чемпион мира во втором среднем дивизионе американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) для Netflix прокомментировал свою победу над мексиканцем Саулем Альваресом (63-3-2, 39 КО).
«Знаете, „ноунеймом“ может быть каждый. Много людей сомневались во мне – „ни с кем не дрался, не умею продавать, нет харизмы…“ Меня списывали годами и годами, а сегодня всему этому пришел конец».
Было много вопросов о том, как ты будешь принимать удары, давление, как будешь чувствовать себя в этом весе… Ни один из этих факторов не сыграл роли, не так ли?
«Вообще нет. Я же об этом говорил. Я всегда спарринговал с большими парнями, потому что был слишком сильным. Драться в высшей категории и не иметь необходимости гонять вес – мне это даже помогло».
Напомним, что сегодня утром Кроуфорд победил Канело единогласным решением судей в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе.