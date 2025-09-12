Владимир Кириченко

Абсолютный чемпион мира во втором среднем дивизионе мексиканец Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) на пресс-конференции ответил на вопрос о том, может ли он провести бой с обладателем титула WBC в полутяжелом весе мексиканцем Дэвидом Бенавидесом (30-0, 24 КО).

Цитирует Канело The Ring.

Каким бы грандиозным ни был этот бой, какими бы большими ни были ожидания, эксперты и болельщики все равно будут требовать боя против Давида Бенавидеса. Можно ли представить себе, что этот бой состоится до конца вашей карьеры?

«Послушайте, я никогда ни от чего не отказываюсь. Увидим позже, но я на 100% сосредоточен на этом бое».

13 сентября в Лас-Вегасе Альварес проведет бой с Теренсом Кроуфордом, на кону будет звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе.

Напомним, победитель боя Канело – Кроуфорд получит специальное кольцо от WBC.