Новоиспеченный абсолютный чемпион мира во втором среднем весе американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO) прокомментировал свою победу над звездным мексиканцем Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).

«Вся слава Богу надо мной. Отдаю ему славу полностью. Потому что без него я не был бы здесь, и, как я и говорил, я здесь не случайно.

Он благословил меня, сделал возможным это событие, эту ночь, только для меня. Я вам об этом всем говорил. Это все он.

Канело – великий чемпион. Снимаю свою шляпу перед ним. Он – сильный соперник. Как я всегда говорил, я не имею ничего, кроме уважения к нему, я большой его фанат, и он дрался как чемпион.

Последний ли это бой в карьере? Не знаю. Мы обсудим это с командой.

Хочу поблагодарить всех – тех, кто поддерживал меня, и моих хейтеров. Благодарен вам всем. Вы создали это событие. Благодарен всем, кто пришел поддержать Канело, кто пришел поддержать меня. Мы вернемся домой к нашим детям. Надеюсь, все сегодня будут в безопасности».