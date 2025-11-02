Рой Джонс призвал Кроуфорда перейти в новый вес ради еще одного титула
Член Зала славы считает, что Теренсу следует перейти в средний вес
около 9 часов назад
Легендарный боксер и член Зала славы Рой Джонс-младший поделился мнением о дальнейших шагах чемпиона мира Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).
В интервью журналу The Ring Джонс отметил, что американец должен продолжать покорять новые весовые категории и попробовать завоевать титул в средней весовой категории (до 72,6 кг).
Я думаю, Кроуфорду стоит перейти в 72,6 кг и стать чемпионом мира еще и в этом весе. Он уже побеждал в категориях до 63,5 кг, 66,7 кг, 69,9 кг и 76,2 кг — теперь время закрыть этот круг. Это было бы огонь.
