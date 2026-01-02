Олег Шумейко

Звезда бокса Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO) в своих соцсетях рассказал, кого из соперников выделяет как самого опасного – это не Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO):

Нет, (Канело не был самым тяжелым бойцом, с которым я когда-либо дрался). (Юриоркис) Гамбоа (был более тяжелым бойцом, с которым я делил ринг), и это было в весе 135 фунтов (лимит легкого веса). Теренс Кроуфорд

Кроуфорд признался, заинтересован ли в поединке с Флойдом Мейвезером.