Олег Гончар

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли поделился мыслями о непобедимом Кейшоне Дэвисе (13-0, 9 КО). Слова боксера привел портал BoxingScene.

«Я думаю, что ближайший к Терренсу Кроуфорду, тот, кто имеет шанс сделать то, что сделал Кроуфорд, — это Кейшон Дэвис».

В сентябре 2025-го Терренс Кроуфорд единогласным решением победил Сауля Альвареса. В декабре он объявил о завершении карьеры.

31 января 2026-го Дэвис проведет бой против Джемаина Ортиса.