Кроуфорд ответил, хочет ли он провести бой с Мейвезером
Теренс не стал лукавить
около 2 часов назад
Бывший абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) для YouTube-канала Adin Live ответил на вопросы о возможном бою против экс-владельца титулов в пяти дивизионах Флойда Мейвезера-младшего.
Как бы развивался бой между тобой и Флойдом? Что бы ты сделал, чтобы победить его?
«Это была бы хорошая шахматная партия. Флойд – один из величайших шахматистов. Так что это была бы игра, кто кого перехитрит.»
Ты бы с ним дрался?
«Нет, чувак. Флойд стар. Флойд закончил.»
Выставочный бой.
«Флойд не устраивает выставочные бои с настоящими бойцами, чувак. Почему все так накидываются на Флойда, чувак? Мы должны уважать одного из величайших. Флойд – GOAT (величайший всех времен).»
Ранее Тимоти Брэдли назвал последовательника Кроуфорда.