Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) для YouTube-канала Adin Live ответил на вопросы о возможном бою против экс-владельца титулов в пяти дивизионах Флойда Мейвезера-младшего.

Как бы развивался бой между тобой и Флойдом? Что бы ты сделал, чтобы победить его?

«Это была бы хорошая шахматная партия. Флойд – один из величайших шахматистов. Так что это была бы игра, кто кого перехитрит.»

Ты бы с ним дрался?

«Нет, чувак. Флойд стар. Флойд закончил.»

Выставочный бой.

«Флойд не устраивает выставочные бои с настоящими бойцами, чувак. Почему все так накидываются на Флойда, чувак? Мы должны уважать одного из величайших. Флойд – GOAT (величайший всех времен).»

