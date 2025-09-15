Денис Седашов

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях американец Рой Джонс-младший в интервью The Ring поделился впечатлениями от победы своего соотечественника Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) в поединке против мексиканца Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO).

По словам Джонса, Кроуфорд продемонстрировал выверенную и умную тактику, которая позволила ему одолеть соперника:

Кроуфорд принял бой в центре ринга, заставил Канело потратить силы на старте, добавил в завершающих раундах и перебоксировал его. Очень умный бой — он не задерживался перед Канело и заставлял его делать на ринге то, что тому не нравится. Удивил ли меня Кроуфорд? Ничуть. Если вы видели бой [Канело] с Эрисланди Ларой… Кроуфорд ни разу не переходил в стойку правши, так как Лара создал много проблем именно благодаря тому, что боксировал в левосторонней стойке. Рой Джонс-младший

