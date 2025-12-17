«Один из великих повесил перчатки на гвоздь»: Беллью — о завершении карьеры Кроуфорда
Британец отметил величие американца
1 день назад
Британский бывший чемпион мира Тони Беллью в социальной сети Х прокомментировал решение Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) завершить профессиональную карьеру.
В своем заявлении Беллью отдал должное американскому боксеру.
Один из великих повесил перчатки на гвоздь!
Исключительный талант, который так и не нашел своего уровня... Я всегда буду помнить, как выглядели он и Мейвезер, потому что это могло произойти, ведь он так долго просил о больших боях!
Наслаждайся этим, король.
Легенда покидает ринг. Кроуфорд объявил о завершении карьеры.