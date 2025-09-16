Кроуфорд отреагировал на слова Канело, что Теренс «значительно лучше» Мейвезера.
«Бад» считает, что они с «Мани» лучшие бойцы своих эпох
8 минут назад
Фото: Getty Images
Абсолютный чемпион второго среднего веса Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO) отреагировал на похвалу Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) после победы над Канело. Слова американца приводит secondsout.com:
(Канело) был на ринге с нами обоими. Люди могут говорить, что хотят, но он действительно был на ринге с нами обоими. В одном случае он чувствовал себя в наилучшей форме, а в другом – что он был в невыгодном положении из-за пункта о регидратации, когда был моложе. Я не выхожу из этого. Флойд – лучший боец своей эпохи, а я чувствую, что я лучший боец своей эпохи.
Напомним, что Кроуфорд возглавил рейтинг P4P от The Ring.