Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO) отреагировал на спарринги Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) с Джароном Эннисом (34-0, 30 KO) накануне мегафайта суперзвезд. Слова американца приводит secondsout.com:

Ты дерешься с лучшим бойцом в мире, так что лучше отнесись к этому серьезно. Это показывает, насколько серьезно он ко мне относится и насколько он меня уважает.

Если бы я не сражался ни с кем, или если бы я был слишком мал, или если бы я был всем тем, кем меня называют все СМИ, тогда ему не нужны были бы эти ребята, чтобы подготовиться к бою со мной.

Ему не нужна была бы вся помощь, которую он получает, но я рад, что он получает ее, потому что после 13 сентября не будет никаких оправданий.