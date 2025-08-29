Розье рассказал, почему Альварес спаррингует с Эннисом перед боем с Кроуфордом
Тренер считает, что работа с Эннисом и Эрнандесом поможет Канело подготовиться
10 минут назад
Американский тренер Андре Розье поделился с YSM Sports Media мыслями о решении абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) пригласить в лагерь Джарона Энниса и Йоэнли Эрнандеса перед боем с Теренсом Кроуфордом, запланированным на 13 сентября.
Розье считает, что это стратегический ход, поскольку спарринг-партнеры похожи на Теренса.
«Эннис — амбидекстр, как и Кроуфорд. Это может только помочь Канело. А еще у него есть Йоэнли Эрнандес, который тоже амбидекстр».
Тренер подчеркнул, что Канело имеет преимущество благодаря своему опыту в этом весе и размерам, называя это умным шагом.
«Это очень умный шаг — привести кого-то, кто переходит с позиции левши на правшу».
Напомним, экс-соперник Канело проанализировал бой против Кроуфорда.
Ранее организаторы опубликовали яркое промо мегабоя Канело – Кроуфорд