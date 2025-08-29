Олег Гончар

Американский тренер Андре Розье поделился с YSM Sports Media мыслями о решении абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) пригласить в лагерь Джарона Энниса и Йоэнли Эрнандеса перед боем с Теренсом Кроуфордом, запланированным на 13 сентября.

Розье считает, что это стратегический ход, поскольку спарринг-партнеры похожи на Теренса.

«Эннис — амбидекстр, как и Кроуфорд. Это может только помочь Канело. А еще у него есть Йоэнли Эрнандес, который тоже амбидекстр». Андре Розье

Тренер подчеркнул, что Канело имеет преимущество благодаря своему опыту в этом весе и размерам, называя это умным шагом.

«Это очень умный шаг — привести кого-то, кто переходит с позиции левши на правшу». Андре Розье

