Владимир Кириченко

Netflix опубликовал проморолик к бою абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе мексиканца Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) и обладателя титула WBA в первом среднем весе американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

Проморолик боя:

Напомним, Кроуфорд в последнем бою, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе, разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой длился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Альварес, в свою очередь, в последнем бою, который состоялся 4 мая в Эр-Рияде, победил единогласным решением судей Вильяма Скалл. В результате Канело вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Бой между Кроуфордом и Канело пройдет 13 сентября на шоу в Лас-Вегасе.

Ранее стало известно, кто будет судить бой Альварес – Кроуфорд.