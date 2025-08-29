Один из самых сложных соперников Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) в карьере Эрисландо Лара (31-3-3, 19 KO) высказался FightHype.com о бое Канело с Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO).

Я вижу это как интересный бой 50 на 50. Я чувствую, что Канело сейчас очень силен, и я хочу посмотреть, как Кроуфорд справится с его силой, особенно в ранних раундах. И что произойдет дальше.

Я помню бой с Канело (11 лет) назад. Помню, я очень хорошо использовал свои ноги. Пока Кроуфорд использует свои ноги и не позволяет Канело бить себя по рукам, у него есть очень хорошие шансы на победу.