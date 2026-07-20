Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) заявил, что дал бы реванш Саулю Альваресу (63-3-2, 39 KO), если бы это условие было предусмотрено в контракте.

В сентябре прошлого года Кроуфорд победил Альвареса единогласным решением судей и отобрал у него титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. После боя Канело начал говорить о реванше, но Кроуфорд решил завершить карьеру.

По словам Теренса, второй бой против Канело никогда не входил в его планы. Цитирует Кроуфорда boxingnewsonline.net.

«Реванш с Канело не имел значения. В контракте не было пункта о реванше. Если бы это предусматривалось в контракте, я бы сдержал свое слово».

Напомним, Канело стремится получить реванш против Кроуфорда.