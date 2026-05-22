Кроуфорд: «Усик быстро разгадает Верховена»
Поединок состоится 23 мая
около 2 часов назад
Один из лучших боксеров независимо от весовой категории, звёздный американец Теренс Кроуфорд поделился ожиданиями от мегафайта в супертяжёлом весе между обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО) и королём кикбоксинга Рико Верхувеном. Слова приводит BadLeftHook.
Я думаю, что Усик выйдет туда и сделает все, что захочет. Думаю, что Рико сначала будет сложным соперником, но считаю, что Александр благодаря своему опыту быстро его разгадать. Усик привык к давлению, он находится под большим давлением еще со времен Олимпиады – для него это не проблема.
Противостояние состоится уже в эту субботу, 23 мая, в Гизе (Египет). В Украине официальную трансляцию этого уникального события обеспечит платформа «Киевстар ТВ».