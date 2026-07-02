Денис Седашов

Бывший абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях Теренс Кроуфорд назвал неправдивыми слова эксчемпиона UFC Конора Макгрегора. Ранее ирландец утверждал, что предлагал американскому боксеру 200 миллионов долларов за два поединка — по правилам ММА и бокса.

В интервью на YouTube-канале журналиста Ариэля Хельвани Кроуфорд подтвердил факт предварительных переговоров, однако опроверг озвученную Макгрегором сумму гонорара.

Это ложь. Не было никакого предложения на 200 миллионов долларов. Мы созванивались по видеосвязи, они предлагали мне идею этих боев, там был и Конор. Я ответил: «Нет, ты меня ногами бить не будешь, Конор». Но никто не говорил: «Вот тебе 200 миллионов долларов, вы подерётесь по правилам бокса и ММА». Этого не было. Если бы мне тогда это предложили, я бы согласился. Почему нет? Однако сейчас мне это уже не нужно. Но тогда это была бы хорошая сделка. Теренс Кроуфорд

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