Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион во втором среднем дивизионе мексиканец Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) для Boxing News 24 заявил, что хочет провести реванш против «эксабсолюта» в трех весовых категориях Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) до завершения карьеры.

«Я надеюсь, что этот бой состоится снова. Думаю, это было бы замечательно и для болельщиков, правда? Для всех. Это будет большой бой. Надеюсь, что получу свой реванш».

Канело уступил Кроуфорду в декабре 2025 года и потерял все свои пояса во втором среднем весе. Вместо этого после поединка Теренс объявил о завершении карьеры.

Напомним, Альварес проведет следующий бой против обладателя титула WBC Кристиана Мбиллы. Сообщалось, что поединок перенесут с 12 сентября на конец октября.