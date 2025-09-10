Кроуфорд: «Стану трёхкратным абсолютным чемпионом после боя с Канело»
Бой состоится 13 сентября
33 минуты назад
Чемпион WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO) поделился ожиданиями от поединка против абсолютного чемпиона второго среднего веса Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO). Слова приводит Ring Magazine.
Я давно должен был быть в этой точке, но хорошо, что теперь я нахожусь там, где и должен. Выйду в ринг, сделаю своё дело и стану трёхкратным абсолютным чемпионом мира.
Кроуфорд добавил, что бой с Канело мог и не состояться, так как многие люди не хотели его видеть.
Не потому, что это было невозможно, а потому что они просто не хотели, чтобы так произошло. Но Турки аль аш-Шейх и Riyadh Season сделали это возможным.
