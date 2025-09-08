Звезда бокса Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) поделился ожиданиями от поединка с Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO). Слова мексиканца приводит vringe.com:

Спарринги – очень важная вещь в процессе подготовки к бою. Очевидно, что чем лучше соперник, тем лучше должны быть спарринги. Спарринги – это именно то, что я люблю больше всего в лагере. Я бы спарринговал каждый день, но это уже не понравится тренеру. Кроуфорд – действительно классный боец. Это настоящий вызов для меня. На этот раз все немного иначе, так как мне приходится одновременно спарринговать и с правшами, и с левшами. Всем неудобно против такого стиля. Но я работаю над этим. Да и опыта противостояния всем стилям мне тоже хватает.

Соперник поднимется на две весовые категории. Он – один из лучших. Но я тоже. У него нет моей уверенности. Я это сделаю. Я – победитель в жизни. Чувствую, что победа будет за мной. Мой стиль не меняется. Я могу все: и драться, и боксировать, атаковать, контратаковать. Все, что захочу. Думаю, это будет один из лучших поединков в истории бокса. В этом бою все. В этом бою наше наследие. Этот бой – особый момент для всего бокса.