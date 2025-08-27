Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис вспомнил самую важную победу в своей карьере. Слова британца приводит secondsout.com:

Хасим Рахман. Что меня действительно беспокоило, так это то, что я дал ему шанс, я дал ему бой, когда фактически ждал Тайсона и должен был быть занятым. Я просматриваю список тех, с кем мне драться, и он седьмой, он выносливый и не один из тех парней, которых легко нокаутировать.

Я хотел дать своим фанатам настоящий бой, сражаться с лучшим парнем, а не драться с тем, кого легко узнать. Я не хотел пройти раунд в двух раундах.