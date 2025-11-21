Промоутер Эдди Хирн на YouTube-канале Boxing News поделился собственным рейтингом P4P и оценил позиции ведущих боксеров.

По его словам, в топе он ставит Александра Усика (24-0, 15 KO) и Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO):

Когда смотришь на рейтинг P4P, очевидно, что там есть Усик и Кроуфорд. Для меня Усик все еще выше. Мой список выглядит так: Усик, Кроуфорд, Иноуэ, Бивол, Бам.

Если Бам победит, это может поднять его на четвертое место. Он наконец получает признание, которого давно заслуживает.