Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) для Netflix поделился деталями сотрудничества с командой обладателя титулов WBA, WBC и IBF украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО).

Как долго ты с ними работаешь?

«Уже несколько месяцев».

В темноте, в секрете...

«Нет, это не секрет».

Спарринговал ли ты с Усиком?

«С Усиком не спарринговал – он тренируется где-то в другом месте сейчас. Он бывал в лагере, но он то заезжает, то уезжает».

Напомним, AJ проведет бой против Джейка Пола 19 декабря в Майами.

Ранее сообщалось, что новый чемпион в дивизионе Усика готов побиться с Джошуа.