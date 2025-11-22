Джошуа ответил, проводил ли он спарринги с Усиком в своем последнем лагере.
Британец готовится к бою с Полом
около 2 часов назад
Энтони Джошуа / Фото - BBC
Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) для Netflix поделился деталями сотрудничества с командой обладателя титулов WBA, WBC и IBF украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО).
Как долго ты с ними работаешь?
«Уже несколько месяцев».
В темноте, в секрете...
«Нет, это не секрет».
Спарринговал ли ты с Усиком?
«С Усиком не спарринговал – он тренируется где-то в другом месте сейчас. Он бывал в лагере, но он то заезжает, то уезжает».
Напомним, AJ проведет бой против Джейка Пола 19 декабря в Майами.
Ранее сообщалось, что новый чемпион в дивизионе Усика готов побиться с Джошуа.