Владимир Кириченко

Обладатель титула WBO в супертяжелом дивизионе британец Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) для YouTube-канала Sky Sports Boxing рассказал, что готов провести бой против своего соотечественника, бывшего чемпиона в тяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

Эдди Хирн сказал, что после боя с Джейком Полом Эй Джей будет стремиться вернуться к борьбе за титул чемпиона мира. Так рассматривали бы вы его как потенциального соперника после этого поединка?

«Да, я открыт для всех возможностей, всех желающих, всех бойцов. У меня всегда было одно правило, мантра, которой я придерживался, – это никогда не уклоняться, никогда не отступать, просто всегда браться за следующий и самый большой бой. И если это будет он, то, пожалуйста, я был бы рад это сделать».

Бой Джошуа против Пола состоится 19 декабря на шоу в Майами.

Напомним, Уордли отреагировал на отказ Усика от чемпионского титула WBO.