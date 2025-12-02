WBO подтвердила проваленный допинг-тест Алимханулы
Организация уже начала внутреннее расследование
около 10 часов назад
Всемирная боксерская организация (WBO) официально подтвердила, что чемпион WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) провалил допинг-тест, проведенный VADA накануне запланированного объединительного боя против обладателя титула WBA Эрисланди Лары (31-3-3, 19 KO).
WBO подтвердила неблагоприятный результат анализа чемпиона WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы, проведенный VADA перед его запланированным боем против Эрисланди Лары. Сейчас проводится внутреннее расследование, и будет выдано уведомление о необходимости предоставления оснований. Дополнительные комментарии не будут предоставлены до завершения процесса.
По информации инсайдера Дэна Рафаэля, в пробе казахстанского боксера обнаружили мельдоний.
Напомним, ранее Алимханулы встретился с Василием Ломаченко.
