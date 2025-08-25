Легендарный американский боксер Антонио Тарвер для Boxing News 24 поделился прогнозами на бой абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) и обладателя титула WBA в первом среднем дивизионе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

«Сможет ли он сделать больно Канело? Это будет ключевым моментом, потому что невозможно нокаутировать соперника, если не сделать ему больно. Если Кроуфорд должен провести 12 изнурительных раундов против такого сильного бойца, как Канело, я думаю, что для него лучший план – боксировать, атаковать и отходить.

Никогда не стой на месте, чтобы Канело не нанес тебе три или четыре удара, прижимая к канатам. Канело нужен всего один удар. Вот к чему все сводится. Также назревает спор. Сможет ли Кроуфорд выиграть близким решением судей? Я так не думаю. В случае близкого боя победит Канело.

Это может быть проблемой. Если Кроуфорд выиграет со счетом 8-4, они скажут, что это ничья, или отдадут победу Канело. Я думаю, что если Кроуфорд хочет гарантировать победу, он должен его остановить досрочно. Это будет вызов. Сможет ли он нанести ему боль? Кроуфорд проведет адский бой. Если Сауль проявит себя, то это будет проблема».