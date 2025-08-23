Павел Василенко

На этом этапе в борьбу вступили все профессиональные клубы, кроме команд, которые в текущем сезоне участвовали в еврокубках.

Вчера 1/16 финала Кубка Украины уже пробились Виктория, Металлист и Ингулец из Первой лиги, а Локомотив, представляющий Вторую лигу, сенсационно выбил из розыгрыша Колос, который выступает в элитном дивизионе.

Сегодня определились еще десять участников следующего этапа турнира. Отметим, что два представителя УПЛ – Заря и Эпицентр – завершили свои выступления в Кубке Украины.

Кубок Украины

1/32 финала

Горняк-Спорт – ФК Тростянец 0:0. По пенальти – 4:3

Авангард Лозовая – Буковина – 0:3

Голы: Бойчук, 16, 58, Морговский, 78.

СК Коростень Агро-Нива – Верес – 0:4

Голы: Харатин, 39 (пен), Ципот, 75, Ндукве, 77, Помба, 85.

Пробий – ЛНЗ – 0:1

Гол: Дайко, 55.

Другие матчи стадии 1/32 финала пройдут 23, 24 и 25 августа.

Пары 1/16 финала будут определяться по итогам слепого жребия. На этой стадии в борьбу вступят киевское Динамо, Александрия, донецкий