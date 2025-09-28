Денис Седашов

Мужская сборная Италии по волейболу стала чемпионом мира 2025 года, турнир проходил на Филиппинах.

В финале итальянцы одержали победу над сборной Болгарии со счетом 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10).

Этот титул стал для Италии вторым подряд. На чемпионате мира 2022 года они также выиграли финал, одолев сборную Польши.

Бронзовые медали мирового первенства на этот раз достались сборной Польши, которая в матче за третье место победила Чехию.