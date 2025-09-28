Италия во второй раз подряд стала чемпионом мира по волейболу
В финале итальянцы победили Болгарию
около 14 часов назад
Фото: volleyballworld
Мужская сборная Италии по волейболу стала чемпионом мира 2025 года, турнир проходил на Филиппинах.
В финале итальянцы одержали победу над сборной Болгарии со счетом 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10).
Этот титул стал для Италии вторым подряд. На чемпионате мира 2022 года они также выиграли финал, одолев сборную Польши.
Бронзовые медали мирового первенства на этот раз достались сборной Польши, которая в матче за третье место победила Чехию.