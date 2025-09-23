Леннокс Льюис о перспективах Дюбуа: «Усик не останется навсегда»
Бывший легендарный чемпион поддержал британца
8 минут назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис высказался о шансах британского боксера Дэниела Дюбуа (22-3, 21 КО) повторить его успех и вернуться на вершину бокса.
В комментарии BoxNation Льюис поддержал стремление Дюбуа и отметил, что у него есть все возможности для прогресса:
Есть много соперников, которых он может победить. Усик не будет оставаться на ринге вечно, он еще учится и имеет шанс достичь больших результатов в боксе.
Воррен призвал Дюбуа избегать ошибок прошлого.