Британец Дэниел Дюбуа (22-3, 21 КО) планирует возвращение в бокс в следующем году после поражения нокаутом от абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) на стадионе Уэмбли. Слова приводит Sky Sports.

Промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен рассказал, что накануне боя британец задержался из-за вечеринки и приехал на арену всего за 1 час 20 минут до начала поединка, что, по его мнению, негативно повлияло на подготовку.

Мне не нравятся такие собрания и вечеринки. Он прибыл на бой слишком поздно, и этого было недостаточно. Это случилось, и мы не можем это изменить, но нужно сделать все, чтобы такого больше не повторилось. Фрэнк Уоррен

Дюбуа также решил изменить тренера, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем и лучше подготовиться к следующим боям.