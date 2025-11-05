«Здесь много украинцев». Опасный нокаутер хочет провести бой с Усиком в Германии
Кабаєл надеется, что украинский абсолют согласится
около 2 часов назад
Фото: скриншот
Временный чемпион WBC Агит Кабайел (26-0, 18 KO) выразил идею провести поединок с Александром Усиком (24-0, 15 KO) в Германии. Немца цитирует vringe.com:
Меня очень поддерживают в Германии, здесь много украинцев, так почему бы и нет? Не сомневаюсь, что такой бой легко соберет полный стадион. Если Усик примет этот поединок, я готов.
Напомним, что Усик может избежать поединка с Фабио Вордли, не потеряв титула WBO.