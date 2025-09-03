Владимир Кириченко

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) для Boxing Scene поделился своими планами на ближайшее будущее.

По словам Паркера, он хочет сразиться с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком, но поскольку украинский боксер попросил WBO о отсрочке обязательной защиты из-за травмы спины, он готов драться с другим оппонентом.

«Я надеюсь, что очень скоро договорюсь о бое. Я стремлюсь сразиться с Усиком, но если не смогу его заполучить, то буду драться с любым из топ 5-10 в мире. Мозес Итаума очень талантлив. Если Усик продолжит драться, то они могут провести бой. Но я бы сначала с удовольствием испытал себя против Усика».

Ранее стало известно, что 25 октября Паркер проведет поединок против Фабио Вордли на лондонской арене O2.