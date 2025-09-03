Владимир Кириченко

Фрэнк Уоррен, промоутер целого ряда потенциальных соперников абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), для Sky Sports обсудил возможное возвращение украинца на ринг.

Уоррен ведёт дела временного чемпиона WBO Джозефа Паркера, который должен стать следующим соперником Усика. Среди потенциальных соперников украинца, который попросил WBO об отсрочке из-за травмы спины, называют ещё двух бойцов Уоррена – главного проспекта хэвивейта Мозеса Итауму и Тайсона Фьюри. Однако, промоутер считает, что Александр не проведёт поединок в этом году.

«Усик попросил WBO об отсрочке, потому что получил травму. Он предоставил доказательства, и на данный момент сложилась такая ситуация. Выдержит ли он до конца этого года? Я очень в этом сомневаюсь».

Напомним, что последний бой Усик провёл в июле, когда досрочно победил в реванше Дэниеля Дюбуа.

