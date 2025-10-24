Промоутер Джошуа выиграл торги на организацию боя за бывший титул Ломаченко
Top Rank залишилась позади
41 минуту назад
Промоутерская компания Matchroom Boxing Эдди Хирна выиграла торги на организацию поединка чемпиона IBF в легком весе американца Рэймонда Мураталлы (23-0, 17 КО) и обязательного претендента кубинца Энди Круса (6-0, 3 КО).
Matchroom Boxing перебили ставку Top Rank Боба Арума и получили права на промоцию боя – 888,888 долларов против 550,000 долларов.
До начала июня Мураталла был временным обладателем титула IBF, но поскольку Василий Ломаченко завершил карьеру, Рэймонда было повышено до полноценного чемпиона.
Через несколько дней после этого Крус выиграл у японца Хиронори Мисида и стал обязательным претендентом на титул.
Ранее бой между боксерами пытались согласовать на 22 ноября этого года, но помешали финансовые вопросы. Мураталла впоследствии вел переговоры с Флойдом Скофилдом – этот поединок также не удалось организовать.