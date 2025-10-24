Владимир Кириченко

Промоутерская компания Matchroom Boxing Эдди Хирна выиграла торги на организацию поединка чемпиона IBF в легком весе американца Рэймонда Мураталлы (23-0, 17 КО) и обязательного претендента кубинца Энди Круса (6-0, 3 КО).

Matchroom Boxing перебили ставку Top Rank Боба Арума и получили права на промоцию боя – 888,888 долларов против 550,000 долларов.

🚨 MATCHROOM TO PROMOTE CRUZ-MURATALLA



Eddie Hearn's Matchroom Boxing ($888,888) has outbid Bob Arum's Top Rank ($550,000) to win the promotional rights to the IBF lightweight title fight between the defending champion Raymond Muratalla and mandatory challenger Andy Cruz.… pic.twitter.com/VLSdqY3ycM — EverythingBoxing | Darshan Desai (@EverythingBoxi2) October 23, 2025

До начала июня Мураталла был временным обладателем титула IBF, но поскольку Василий Ломаченко завершил карьеру, Рэймонда было повышено до полноценного чемпиона.

Через несколько дней после этого Крус выиграл у японца Хиронори Мисида и стал обязательным претендентом на титул.

Ранее бой между боксерами пытались согласовать на 22 ноября этого года, но помешали финансовые вопросы. Мураталла впоследствии вел переговоры с Флойдом Скофилдом – этот поединок также не удалось организовать.