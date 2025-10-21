Олег Гончар

Обладатель титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (22-1, 13 КО) сообщил о возможном бое с экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 КО). Об этом Лопес заявил в комментарии Yard Barker.

«Следующий большой бой, о котором мы говорим, — есть два варианта. Если один не состоится, у нас есть другой. Итак, возможно, 13 декабря проведу бой с Мэнни Пакьяо. А затем Шакур Стивенсон — в январе 2026 года». Теофимо Лопес

46-летний филиппинец вернулся в бокс 19 июля 2025 года. Его поединок с чемпионом WBC Марио Барриосом завершился вничью. Ранее Лопес обсуждал бой с Шакуром Стивенсоном (24-0, 11 КО), который планировался на начало 2026 года.

Напомним, Пакьяо пытался провести бой в декабре с Василием Ломаченко, но тот отказался.