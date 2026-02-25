Олег Гончар

Украинский боксер первого полусреднего веса Данило Лозан в интервью Youtube-каналу ТАЙК МАЙСОН сообщил, что его главной целью является участие в Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе.

Спортсмен подтвердил, что на данный момент делает ставку на любительский бокс.

«Зараз фокусуюся на аматорах більше, ніж на професиональном боксе. Есть цель, есть амбиции, есть мечта. И грех не попробовать». Данило Лозан

В то же время он не исключает проведение отдельных профессиональных поединков, однако всё будет зависеть от календаря World Boxing и национальных стартов.

Лозан подчеркнул, что для него олимпийская медаль сейчас имеет большую ценность, чем один чемпионский пояс. По его словам, золото Игр — это прежде всего достижение личной цели и реализация мечты, а не вопрос финансов или статуса.