Украинский боксер первого полусреднего дивизиона Данило Лозан (15-1, 9 КО) прокомментировал поражение от узбека Муджибило Турсунова (9-0, 2 КО) в полуфинале Гран-при WBC.

«Дорогие друзья, всем привет. Вот и завершился мой сегодняшний поединок. К сожалению, сегодня соперник из Узбекистана был лучше меня. Но то, что нас не убивает, делает нас сильнее.

Поэтому не вешаем нос. Идем дальше. У каждого своя дорога, и такой путь у меня.

Так что спасибо Вооруженным силам Украины за то, что предоставляют такую возможность выступать, представлять Украину на международной арене. Тем более в Саудовской Аравии. Здорово.

Спасибо всем, всем моим близким, родным моей семьи, фанатам. Я это чувствовал. Очень приятно. Извините, что сегодня так получилось, но как есть. Так что Слава Украине. Ешьте кашу, любите маму, любите Украину».