Лозан стал запасным в финале Гран-при WBC
В финале встретятся Муджибилло Турсунов и Карлос Утрия
8 минут назад
Украинский боксер первой полусредней категории Данило Лозан (15-1, 9 KO) стал запасным участником финала Гран-при WBC.
В решающем бою его встретят узбек Муджибилло Турсунов и колумбиец Карлос Утрия. Если один из финалистов не сможет выйти на ринг, его заменит Лозан.
Финал состоится 20 декабря.
Ранее Данило Лозан провел полуфинальный поединок против Турсунова, в котором уступил по решению судей.
