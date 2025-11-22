Денис Седашев

Украинский боксер первой полусредней категории Данило Лозан (15-1, 9 KO) стал запасным участником финала Гран-при WBC.

В решающем бою его встретят узбек Муджибилло Турсунов и колумбиец Карлос Утрия. Если один из финалистов не сможет выйти на ринг, его заменит Лозан.

Финал состоится 20 декабря.

Ранее Данило Лозан провел полуфинальный поединок против Турсунова, в котором уступил по решению судей.

Лозан – о поражении в полуфинале Гран-при WBC: «Оппонент из Узбекистана был лучше меня».