Лозан проиграл узбеку Турсунову в полуфинале Гран-при WBC
Для украинца это первое поражение в карьере
Украинский боксер Данило Лозан (15-1, 9 КО) потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив узбекскому боксеру Муджибилло Турсунову (9-0, 2 КО) в полуфинале престижного Гран-при WBC, который состоялся в Эр-Рияде.
Поединок длился шесть раундов и завершился победой Турсунова решением большинства судей — 57-57, 59-55, 59-55, 58-56, 58-56.
Ранее Лозан успешно прошел четвертьфинал, победив представителя Казахстана Санатали Толтаева.
