В команде Усика проанализировали Итауму перед потенциальным поединком
Анбер не сомневается, что украинец отнёсся бы к британскому проспекту со всей серьёзностью
1 день назад
Катмен абсолютного чемпиона Александра Усика (24-0, 15 KO) Расс Анбер поделился мыслями о Мозесе Итауме (13-0, 11 KO). Слова американца приводит vringe.com:
Я считаю, Итаума – это один из лучших молодых бойцов в боксе за долгие годы. Я основываюсь не на результате поединка против Уайта. Я вижу, что другие не видят. Я смотрю на то, что он делает в ринге, как он это делает, на его навыки. И сейчас он показал мне, что у него отличный набор навыков. Хоть мы видели это фрагментами, но он показал хорошие основы, хорошую ментальную базу, которой нет у новых бойцов дивизиона. Кабайел также хорош, но Мозес имеет что-то большее – прочную ударную технику, действительно хорошую базу. Я знаю, что Усик воспринял бы такой бой экстремально серьезно. Я не могу говорить за Усика, хочет ли он этот бой или нет, потому что это личные вещи.
