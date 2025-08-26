Чемпион мира из Украины спрогнозировал, когда Усик завершит карьеру
Известный боксер восхищается своим соотечественником
около 2 часов назад
Александр Усик / Фото - Yahoo
Украинский проспект среднего дивизиона Юрий Захареев (2-0, 1 КО) для портала «Чемпион» поделился прогнозами относительно дальнейших планов абсолютного чемпиона мира в хэвивейте Александра Усика (24-0, 15 КО).
«Я думаю, что он всё-таки ещё будет боксировать. Возможно, бой-другой и, наверное, тогда завершит карьеру.
Он уже всех лучших побил. Александр очень крутой боксер, и мы на него равняемся, хотим добиться таких же результатов.
Пол, Паркер и Итаума? Думаю, что Усик их также побьёт».
В июле 2025 года Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа в 5-м раунде.
Напомним, Федерация бокса Украины объявила состав сборной на чемпионат мира-2025 в Ливерпуле.