Украинский проспект среднего дивизиона Юрий Захареев (2-0, 1 КО) для портала «Чемпион» поделился прогнозами относительно дальнейших планов абсолютного чемпиона мира в хэвивейте Александра Усика (24-0, 15 КО).

«Я думаю, что он всё-таки ещё будет боксировать. Возможно, бой-другой и, наверное, тогда завершит карьеру.

Он уже всех лучших побил. Александр очень крутой боксер, и мы на него равняемся, хотим добиться таких же результатов.

Пол, Паркер и Итаума? Думаю, что Усик их также побьёт».