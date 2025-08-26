Катмен Александра Усика (24-0, 15 KO) и Василия Ломаченко Рас Анбер выбрал трех боксеров за всю историю супертяжелого веса, которых мог бы назвать фаворитами в поединке с абсолютным чемпионом из Украины. Слова американца приводит vringe.com:

Я считаю, Усик сейчас входит в историю как один из величайших супертяжеловесов всех времен. Я могу подумать лишь о трех парнях, которые были бы немного большими фаворитами над Усиком, если бы такие бои мечты состоялись. Думаю, первый – это версия Мухаммеда Али 1967 года с его движением на ринге. Усик встретился бы с бойцом, который может быть даже быстрее, чем он, что могло бы стать проблемой для Усика.

Вторым был бы Леннокс Льюис, который был невероятно искусным, большим, мог сильно ударить, по которому было трудно попасть. В Ленноксе Льюисе была определенная наука.

Майк Тайсон был жестоким бойцом, но парни с набором навыков всегда доставляли ему проблемы. Усик, я считаю, имеет огромный набор навыков. Конечно, Тайсон, Фрейзер, Форман – они могли бы нанести удар, потому что они были бойцами, и это не была бы прогулка в парке. Я же здесь говорю о фаворитах с котировок. Я считаю, что третьим бойцом был бы Ларри Холмс. Он доказал на протяжении длительного времени, на что он способен, и это был бы проблематичный поединок стилей. Ларри Холмс был бы трудным оппонентом.