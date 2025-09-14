Льюис – о мегафайте Канело Кроуфорд: «Большой бой между двумя великими чемпионами»
Британец назвал Теренса лучшим
около 1 часа назад
Леннокс Льюис / Фото - independent.co.uk
Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис прокомментировал победу абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) над бывшим лидером этого веса Саулем Альваресом (63-3-2, 39 КО).
«Великий бой между двумя великими чемпионами. Поздравляю Кроуфорда с мастерским выступлением и исторической победой.
Огромное уважение Канело за то, что вышел против лучшего.
Спасибо Туркі за то, что подарил нам, фанатам бокса, бой, которого мы ждали».
Напомним, что этим утром Кроуфорд победил Канело единогласным решением судей в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе.