Промоутер Джошуа спрогнозировал результат боя Альварес – Кроуфорд
Большое простояние может дать о себе знать
около 1 часа назад
Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о предстоящем мегабое абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) против Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).
По словам Хирна, из-за того, что в последнее время Кроуфорд редко выходил на ринг, он видит фаворитом этого боя Канело. Цитирует Эдди boxingnews24.com.
«У Кроуфорда был простой. Бездействие убивает карьеры бойцов. Кроуфорд боксировал с Мадримовым более года назад. Это был его последний поединок. Он сражался со Спенсом за год до этого. Так что Кроуфорд провел два боя за два года. Он поднимается во второй средний вес, поэтому мне тяжело идти против Канело. Я ставлю на победу Альвареса».
Напоминаем, что бой Альварес – Кроуфорд состоится 13 сентября в Лас-Вегасе.
Победитель боя Канело – Кроуфорд получит специальное кольцо от WBC.