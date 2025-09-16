Легендарный боксер Леннокс Льюис высказался в интервью Boxing News о гипотетическом поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Эвандера Холифилда:

Оба имеют уникальные боксерские способности. Александр Усик обладает определенными движениями, в этом аспекте он присутствует, и он очень неуловим. Кроме того, вы не думаете, что у него есть сила, но она действительно есть, и это был бы один из лучших поединков в мире, поставив Холифилда против Усика.

У них обоих есть хорошие преимущества, оба имеют хорошую защиту, оба имеют хорошие движения, оба в одной весовой категории, то есть они являются крузервейтерами, которые поднялись в супертяжелый вес. Это был бы великолепный бой.