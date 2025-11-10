Известный британский тренер Барри Макгиган составил собственный список из десяти наиболее желанных соперников для абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО).

Специалист ориентировался на рейтинг Ring Magazine, однако признал, что не полностью согласен с позициями в официальном списке.

Эксперт предложил собственную десятку возможных оппонентов для Усика:

Фабио Уордли — заслуживает быть первым. Несмотря на то, что уступал Джозефу Паркеру, сумел переломить бой и победить.

Мозес Итаума — невероятно быстрый левша, которого тренер назвал «самым интересным проспектом планеты». Имеет мощный удар и молниеносную реакцию.

Агит Кабайель — непобежденный боксер с железным подбородком, который, по словам тренера, может стать серьезным испытанием для любого.

Джозеф Паркер — опытный и технический, уже неоднократно возвращался после поражений. Макгиган считает, что он еще способен заявить о себе.

Даниэль Дюбуа — взрывной нокаутер, который, по мнению тренера, имеет потенциал снова подняться после неудач.

Тайсон Фьюри — остается одним из лучших в дивизионе, если решит вернуться, хотя его мотивация вызывает сомнения.

Филип Хргович — атлетичный и опасный боец, который после поражения от Дюбуа смог восстановить позиции двумя уверенными победами.

Чжан Чжилей — мощный и быстрый для своих габаритов боксер, способный создать проблемы любому сопернику.

Мартин Баколе — переживает спад, но, по мнению тренера, может вернуть форму, если снизит вес.