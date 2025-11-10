Макгиган назвал 10 самых интересных соперников для Александра Усика
Британский тренер считает, что наибольшую угрозу для украинца сейчас представляет Фабио Уордли
13 минут назад
Известный британский тренер Барри Макгиган составил собственный список из десяти наиболее желанных соперников для абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО).
Специалист ориентировался на рейтинг Ring Magazine, однако признал, что не полностью согласен с позициями в официальном списке.
Эксперт предложил собственную десятку возможных оппонентов для Усика:
Фабио Уордли — заслуживает быть первым. Несмотря на то, что уступал Джозефу Паркеру, сумел переломить бой и победить.
Мозес Итаума — невероятно быстрый левша, которого тренер назвал «самым интересным проспектом планеты». Имеет мощный удар и молниеносную реакцию.
Агит Кабайель — непобежденный боксер с железным подбородком, который, по словам тренера, может стать серьезным испытанием для любого.
Джозеф Паркер — опытный и технический, уже неоднократно возвращался после поражений. Макгиган считает, что он еще способен заявить о себе.
Даниэль Дюбуа — взрывной нокаутер, который, по мнению тренера, имеет потенциал снова подняться после неудач.
Тайсон Фьюри — остается одним из лучших в дивизионе, если решит вернуться, хотя его мотивация вызывает сомнения.
Филип Хргович — атлетичный и опасный боец, который после поражения от Дюбуа смог восстановить позиции двумя уверенными победами.
Чжан Чжилей — мощный и быстрый для своих габаритов боксер, способный создать проблемы любому сопернику.
Мартин Баколе — переживает спад, но, по мнению тренера, может вернуть форму, если снизит вес.
Энтони Джошуа — несмотря на поражение от Дюбуа, Макгиган не исключает, что британец еще сможет вернуться в борьбу за титул.
Усик – о своих инвестициях в Украине: «Рядом ресторан уже строится».