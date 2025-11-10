Известный российский боксер Дмитрий Кудряшов в интервью YouTube-каналу Ушатайка высказался о возможном реванше абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 KO) с Муратом Гассиевым.

«Я думаю, что на данном этапе Усику этот бой неинтересен. Странно говорить об этом. Мы уже видели первый бой. Наверное, комментарии будут лишними. Как вы видите, Усик не становится хуже, поэтому выиграть у него будет максимально непросто.

Понятно, что у Мурата есть удар, и нокаутер всегда имеет шанс, но Усик очень хорошо чувствует опасность, не даёт себя ударить. Это боксер высочайшего уровня. С Усиком одного сильного удара точно не хватит».