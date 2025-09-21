Легенда бокса Флойд Мейвезер высказался в интервью TMZ Sports о поединке Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) и Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO):

Это было хорошо для бокса, это было захватывающе, и победил лучший.

Не знаю (был ли Канело уже не тот), бокс сильно изнашивает тело. Возможно, да, я не совсем уверен. Им решать, хотят ли они провести реванш. Если хотят, то проводите его, если нет, движитесь дальше.