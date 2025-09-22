Звездный боксер, которого избегал Канело, хочет сразиться с Кроуфордом
Бенавидес не против вызова
21 минуту назад
Чемпион мира Дэвид Бенавидес (30-0, 24 KO) признался, что готов вернуться в суперсредний вес ради боя с Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 KO). Слова американца приводит vringe.com:
Скоро возвращаюсь в средний вес. Узнаем, кто здесь настоящий абсолют. Справится ли Кроуфорд с моим прессингом? Нет! Капитулирует так же, как и другие. Он просто поймал Канело на спаде – тяжелые ноги, выносливость под вопросом. Это не то же самое, что победить пикового Канело – бойца, которого мы все знаем. Это было просто обычное использование уязвимостей. Если Теренс действительно претендует на звание величайшего бойца всех времен, тогда он должен драться с кем-то на пике. С кем-то голодным. И прекращать это своё прощальное турне халявщика.
Напомним, что Бенавидеса называют новым лицом бокса.