Член тренерского штаба абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе американца Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) Берни Дэвис заявил, что не видит смысла в проведении реванша между Теренсом и бывшим обладателем титулов в этом дивизионе Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).

Цитирует Дэвиса boxingnews24.com.

«Я думаю, что мы его остановим и во второй раз. И думаю, что все будет еще хуже для Канело, потому что если Бад будет «острым», то, на мой взгляд, Канело не сможет его даже задеть.

Ни один из приемов, которые применял [Канело], не сработал. Он думал, что Кроуфорд будет убегать, как Уильям Скал. Он считал, что Теренс не сможет его поразить. Я не вижу смысла в реванше, потому что Бад с ним справился».